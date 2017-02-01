Вложатся в тепло
В среду, 1 февраля, губернатор Н.И. Меркушкин и президент АО «Звезда-Энергетика» Н.И. Бех обсудили модернизацию систем теплоснабжения областного центра.
среда
01 февраля 2017
В среду, 1 февраля, губернатор Н.И. Меркушкин и президент АО «Звезда-Энергетика» Н.И. Бех обсудили модернизацию систем теплоснабжения областного центра.
Власти региона разработали проект программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований», рассчитанной на 2017-2025 годы. Основная цель документа - выявить проблемы, которые волнуют жителей сел и городов, и оказать помощь в их решении.
В администрации города обсудили ход работ на насосной станции, которая находится на пересечении улиц Гая и Луначарского и обеспечивает водой три района - Октябрьский, Ленинский и Железнодорожный.
В Чапаевске завершился прием документов от желающих занять должность главы города.
Во вторник, 31 января, губернатор Н.И. Меркушкин принял участие в церемонии открытия нового производственного корпуса сельхозмашиностроительного предприятия АО «Евротехника». В перспективе значительная доля продукции компании будет поставляться на экспорт.
Во вторник, 31 января, губернская дума внесла изменения в областной бюджет текущего года. Самарская область получила 5,4 млрд рублей из федерального бюджета. В результате доходная часть казны увеличилась на 6,6 млрд, расходная - на 10,4 млрд рублей. Эти и другие изменения прокомментировал для СМИ губернатор Н.И. Меркушкин.
Федеральные и областные субсидии, выделяемые на развитие жилищного строительства, будут в первую очередь перераспределяться в пользу городов и районов Самарской области, которые выполняют и перевыполняют плановые задания по вводу жилья. Такую задачу поставил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области А.П.Нефедов на совещании с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области 1 февраля.
За месяц региональное Управление Роспотребнадзора сняло с прилавков торговых точек Самарской области 1298,7 литра непищевой спиртосодержащей продукции. Такие данные представители ведомства озвучили на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы в конце января.
Самарское УФАС в 2016 году рассмотрело 658 административных дел (в 2015 году - 795 дел). Антимонопольный орган вынес 419 постановлений (в 2015 году - 318) о назначении наказания в виде штрафа. Об этом рассказал 31 января руководитель Управления ФАС по Самарской области, государственный советник РФ 2 класса Л.Л. Пак.
В Послании 2016 года губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин важное место отвел перспективам химической отрасли. В 2016 году объем инвестиций в развитие химпроизводств превысил 23,4 млрд рублей. Инвестпроекты, которые реализуют ведущие химические предприятия региона, позволят им повысить конкурентоспособность и обеспечат создание высокотехнологичных рабочих мест.
28 января 2017 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ» и испанским спутником связи Hispasat 36W-1. Сейчас космический аппарат уже находится на расчетной орбите.
На пленарном заседании Самарской губдумы в двух чтениях приняты поправки в закон об областном бюджете на 2017-2019 годы.
Областной проект «Наша старая площадь» вызвал большой интерес у школьников. Экспертное жюри рассмотрело 60 заявок и выбрало семь лучших докладов, рассказывающих об исторических объектах губернии.
В 2016 году прокуратура Самарской области выявила более 22 тысяч нарушений, касающихся нарушений прав детей. Стало больше уголовных дел, возбужденных за ненадлежащее воспитание ребенка, усилилась профилактика во всех сферах.
В понедельник в Приволжский район приехали врачи Самарской областной больницы им. В.Д. Середавина. Целый день они принимали малышей до года.
В минувшем году органы ЗАГС Самарской области зарегистрировали 40697 актов о рождении. Среди новорожденных 51% - мальчики, 49% - девочки. 558 семей региона пополнились близнецами, из них в семи появились тройни.
2-я Гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия, клуб «Легион 4х4» и ЦСКА/Самара на танковом полигоне недалеко от поселка Рощинский провели спортивно-туристический фестиваль «Снежный беспредел. Запасный полк».
В Кировском районном суде 30 января вынесли приговор бывшему судебному приставу И.М. Абдуллину, признав его виновным в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения.
На рабочей встрече Президента В.В. Путина с председателем правления Россельхозбанка Д.Н. Патрушевым речь шла о кредитовании и страховании в сельском хозяйстве. По темпам роста кредитования реального сектора экономики РСХБ лидирует в банковском секторе.
С воскресенья, 29 января, военные действия в Донбассе резко обострились. Вновь вспыхнули бои вокруг Авдеевской промышленной зоны. Бои идут с применением артиллерии и ракетных систем залпового огня, есть потери с обеих сторон. Снаряды залетают в жилые кварталы Макеевки, Донецка и Авдеевки.
Вечерняя молитва в мечети канадского города Квебек в минувшее воскресенье закончилась трагедией: двое вооруженных людей в масках открыли стрельбу по мирным прихожанам, когда в помещении находились от 40 до 100 человек.. Власти Канады объявили атаку терактом.
Международный паралимпийский комитет (МПК) официально запретил Паралимпийскому комитету России (ПКР) заявлять паратлетов на отборочные турниры к Паралимпиаде-2018. Косвенно это подтверждает, что готовится окончательный запрет для россиян на выступление в корейском Пхенчхане.
С 1 февраля будут увеличены не только все виды пенсий, но и пособия. 28 февраля станет последним днем, когда можно будет оформить приватизацию жилья бесплатно. Выдачей паспортов займутся все МФЦ. А еще есть надежда, что в феврале возобновится авиасообщение с Египтом.
Бывший министр образования Бенуа Амон, набрав в воскресенье почти 59% голосов во втором туре праймериз правящей Социалистической партии, представит социалистов на предстоящих весной президентских выборах.
В феврале в кинотеатре «Художественный» в рамках федерального проекта «Театральная Россия» покажут в прямой трансляции два спектакля: «Дядюшкин сон» Московского театра имени Вл. Маяковского (8 февраля) и «Дядя Ваня» Театра имени Евгения Вахтангова (22февраля).
В Тольятти расскажут о трасформациях современного выставочного пространства
В этом году национальный театральный фестиваль «Золотая Маска» и арт-объединение CoolСonnections снова покажут программу «Золотая Маска в кино». Самарцы увидят четыре спектакля фестиваля в прямой трансляции в «КиноВертикали».
Третья часть программы персональных выставок современных художников Средней Волги «Волга. Ноль» откроется 2 февраля проектом тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина «Элементарные частицы». Вернисаж пройдет в 19.00 в Музее им. Алабина, в фойе кинозала на 1 этаже.
Рядом с Самарской областной юношеской библиотекой на проспекте Ленина 30 января открылся ледяной арт-объект: футбольный мяч и хэштэг #чм2018.
Сразу два представителя мужской баскетбольной самарской команды «Энергия-СамГТУ» - 18-летний защитник Александр Кузнецов и главный тренер А.П. Селяев приняли участие в «Матче звезд» Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), который прошел в Орле.
Воспитанник Академии Коноплева, возможно, продолжит карьеру в Москве
Перед поединком с «Сибирью» тольяттинские хоккеисты сохраняли чисто теоретические шансы на попадание в плей-офф. Теперь не осталось и их. Точно известно, что сезон команда завершит 18 февраля в Уфе.
После домашнего поражения в пятницу от команды из Ревды (71:72) «Самара» выиграла в понедельник концовку у екатеринбургского «Урала» - 78:77. И закрепилась на третьей строчке в таблице.
Сегодня существует множество онлайн-сервисов, созданных в помощь туристам. Среди них немало тех, что адресованы любителям путешествовать по собственному плану. В апреле этого года будет запущена обновленная версия самарского портала, который призван помочь туристам самим планировать свой маршрут и при этом неплохо экономить.
Выгодно продать квартиру - дело не из легких. Порой вполне достойный объект может «стоять» несколько месяцев, а то и лет. И тем не менее, есть несколько секретов, как ускорить этот процесс.
Согласно правилам оказания помощи ипотечным заемщикам, установленным постановлением Правительства РФ от 20.04.2015 №373, отдельным категориям граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, может быть оказана помощь из федерального бюджета.
Зима — время года, когда россияне наиболее активно берут кредиты на самые разные нужды. Сегодня мы выясним, в каком банке готовы предложить наиболее выгодный процент.
За год размер среднего лимита по кредитным картам в Самарской области упал на 19% - с 52370 рублей (на 1 января 2016 года) до 42430 рублей.
«Яндекс» открыл сервис для покупки билетов на пригородные и междугородные автобусы
25 января определились обладатели суперпризов от «Волжской коммуны» в рамках конкурса «Внимательный читатель»
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День студента начали праздновать примерно в 70-х годах ХIХ века, в основном в университетских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Киеве. Студенты и выпускники заказывали столики в городских ресторанах и бурно гуляли до утра. В Самаре было потише - праздник отмечали в основном люди солидные: присяжные и частные поверенные, высокопоставленные служащие крупных банков и примкнувшие к ним действующие студенты из богатых семей, находящиеся в городе на каникулах.