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30 декабря 2016

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Тема дня

С Новым годом, дорогие друзья!

С Новым годом, дорогие друзья!

Олег Кононенко: «Во всем мире должны знать, откуда пошел российский космос»

Олег Кононенко: «Во всем мире должны знать, откуда пошел российский космос»

В 2016 году у нашего земляка - Героя России, летчика-космонавта Олега Кононенко, произошло много «земных» событий. Он успешно прошел реабилитацию после своей третьей космической командировки и готов к новому полету на МКС. Весной этого года Кононенко стал послом ЧМ-2018 года от Самарской области и был награжден знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». В ноябре его назначили командиром отряда космонавтов. И буквально на днях Олегу Дмитриевичу было присвоено звание офицера ордена Оранских-Нассау Королевства Нидерландов.

На площади Куйбышева построили дом для самарского Деда Мороза

На площади Куйбышева построили дом для самарского Деда Мороза

В маленьком лесу, где и стоят деревянные хоромы главного зимнего волшебника, самых маленьких гостей ждет множество сюрпризов, испытаний и встреч с персонажами любимых сказок.

Коммунальные итоги 2016 года: цифры, факты и мнения

Коммунальные итоги 2016 года: цифры, факты и мнения

Накануне Нового года эксперты в области ЖКХ подвели итоги 2016-го и обсудили предстоящие нововведения. Представители правительства региона, управляющие компании и руководители ресурсоснабжающих организаций рассказали о потребительских долгах за жилищно-коммунальные услуги, затронули ситуацию с расщеплением коммунальных платежей и поговорили о том, как нужно выстраивать доверительные отношения с жителями.

Власть и политика

«Президент поставил передо мной задачи, решение которых требует времени»

На этой неделе в специальном выпуске программы «На связи с губернатором» глава региона Н.И. Меркушкин в беседе с журналистами телеканалов ГТРК «Самара», «Губерния», «Терра», «Скат», «Самара-ГИС», КТВ «Луч», «ВАЗ ТВ» подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на 2017 год

В Тольятти для резидентов ТОР создадут комфортные условия

Депутаты Тольяттинской городской думы подготовили обращение первому вице-губернатору - председателю правительства Самарской области А.П. Нефедову с предложением создать комфортный режим работы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

Экономика и бизнес

На «Тяжмаше» генералу Шаманову показали уникальную спецтехнику

28 декабря председатель комитета по обороне Госдумы РФ В.А. Шаманов в ходе рабочей поездки по региону побывал на АО «Тяжмаш». Значительную часть портфеля заказов предприятия составляет продукция спецназначения, выпускаемая в рамках гособоронзаказа.

Резидентам ТОРа предусмотрели налоговые льготы

27 декабря на заседании Самарской губдумы в двух чтениях приняты поправки в ст. 4 регионального закона «О налоге на имущество организаций» и ст. 2 закона «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Самарской области».

Лидерам качества вручат премии Правительства России

Премию Правительства РФ в области качества по итогам 2016 года получат одиннадцать предприятий. Самая престижная государственная награда в сфере качества присуждается по итогам специального масштабного отбора номинантов, который проводится на протяжении всего года.

Дорогу от станции Ягодная до Крутых Ключей благоустроят и осветят

23 декабря на заседании общественной комиссии по транспорту при профильном комитете Самарской губдумы рассмотрены вопросы развития инфраструктуры Крутых Ключей и восстановления муниципальных маршрутов.

Общество

«Губернатор хочет, чтобы простым людям жилось хорошо»

Жители села Большая Черниговка написали главе региона Н.И. Меркушкину благодарственное письмо. В нем они с гордостью сообщили, что за последнее время в их селе появилось сразу три социально значимых объекта - стадион, новая поликлиника и бассейн. Теперь поправлять свое здоровье сюда приезжают из всех соседних сел и даже близлежащих районов.

Интерактивная «елка» для детей и взрослых

На протяжении семи лет в конце декабря в семейном спортивном комплексе «Виктория-2», что в Самаре на ул. Зои Космодемьянской, 17а, проводят несколько новогодних праздников, куда приглашают школьников, родителей и пенсионеров. Последняя «елка» всегда особенная: ее гостями становятся талантливые дети, многодетные и малообеспеченные семьи.

Как сто лет назад в губернии отмечали новогодние праздники

В 1916 году в Самарской губернии, несмотря на продолжавшеюся третий год мировую войну, праздновали Новый год и Рождество. Правда, большие торжества не одобрялись. Рождественскую елку кое-кто из представителей Императорского дома даже называл «вражьей затеей». Отдыхали тогда только два дня - 25 декабря и 1 января.

В Самаре состоялся новогодний бал для кадетов губернии

Более сотни кадетов и их очаровательных спутниц кружились в танце. Полонез, падеграс, полька, фокстрот и вальс – так в Самаре прошел областной кадетский бал. За четыре года он стал доброй предновогодней традицией. В этот раз ежегодный светский раут проходил в просторном зале УСЦ «Грация».

Фоторепортажи

«Лада» обыграла «Салават Юлаев» - 6:4

«Лада» обыграла «Салават Юлаев» - 6:4

Световое шоу на площади Куйбышева зовет в полет в Новый год

Световое шоу на площади Куйбышева зовет в полет в Новый год

Мы. Страна. Мир.

Пограничник рассказал, как произошла катастрофа Ту-154

В результате поисков, в которых принимали участие 45 судов и более 3 тыс. человек, в понедельник обнаружен и поднят сильно поврежденный фюзеляж Ту-154. Водолазы подняли на поверхность также один из бортовых самописцев.

Эксперты: Президент вселял уверенность и взывал к прагматизму

Политологи считают, что самыми значимыми в большой ежегодной пресс-конференции Президента России В.В. Путина стали социально-экономические вопросы. По мнению экспертов, глава государства не только не боялся отвечать на острые вопросы, но и сам провоцировал их.

Причины крушения Ту-154 будут тщательно расследованы

Рано утром 25 декабря в Черное море в полутора километрах от берега Сочи упал летевший в Сирию самолет Минобороны Ту-154, на борту которого были 92 человека. Это экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.

Лидеры России и Казахстана посетили заводы Петербурга

Президент России В.В. Путин со своим казахским коллегой Н.А. Назарбаевым в воскресенье посетили робототехнический завод «Диаконт» и фармпредприятие «Биокад», в лабораториях которого уже сейчас пытаются создать «таблетку молодости».

Главы МИД РФ, Турции и Ирана обсудили будущее Алеппо

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили в Москве перспективы сотрудничества после прекращения боев в Алеппо. Москва, Тегеран и Анкара перехватывают инициативу в урегулировании ключевого конфликта на Ближнем Востоке.

Глава Минфина подвел экономические итоги года

Рубль стал одной из популярных валют среди иностранных инвесторов, которые активно скупают рублевые облигации из-за укрепления отечественной валюты. Об экономической ситуации в стране журналистам в пятницу рассказал министр финансов России А.Г. Силуанов.

Культура

LOVE NSK сыграли в галерее «Виктория»

В галерее «Виктория» показали театральный перформанс LOVE NSK, в котором участвовали подростки из Новокуйбышевска. Создатели обещают, что это только первая часть проекта, но из нее пока непросто понять, как будет выглядеть спектакль.

В Самаре выступит лауреат «Золотой Маски» Иван Ожогин

В Самарской филармонии 13 января пройдет концерт «И снова Старый Новый год…», в котором примут участие санкт-петербургский актер музыкального театра Иван Ожогин и дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев.

Спорт

Мы знаем, чем вы займетесь в новогодние праздники

Спортивная жизнь подчиняется особому режиму и регламенту, поэтому новогодние каникулы - это не повод спортсменам и болельщикам отдыхать. Первая декада января будет в губернии насыщенной различными спортивными событиями.

В «нелогичном матче» «Лада» обыграла «Салават Юлаев»

Заключительный матч уходящего года тольяттинские хоккеисты провели на «Лада-Арене». Автозаводцы взяли верх над уфимским «Салаватом Юлаевым» - 6:4. За 15 туров до окончания регулярного чемпионата отставание волжан от зоны плей-офф составляет девять очков.

Видеосюжеты

Олег Мелещенко лишил «Самару» кубкового «Финала четырех»

Олег Мелещенко лишил «Самару» кубкового «Финала четырех»

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На площади Куйбышева появится резиденция самарского Деда Мороза

На площади Куйбышева появится резиденция самарского Деда Мороза

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Рынки

Рождественские каникулы: выбираемся отдыхать за город!

Всего один день остался до начала долгожданных зимних праздников. Да и просто долгих - все-таки за неделю с лишним «ничегонеделания» перед большинством самарцев зачастую встает вопрос - чем же себя развлечь, когда все салаты съедены, а «Ирония судьбы» надоела больше заливной рыбы? Как выяснила «ВК», на самом деле вариантов развлечений - масса, главное - заставить себя выбраться из дома.

Кто и как наживается на самарских бизнесменах?

22 декабря в здании Торгово-промышленной палаты Самарской области состоялся круглый стол, на котором чиновники и предприниматели обсудили проблемы государственного надзора и мониторинга со стороны общественных организаций.

Мошенники наживаются на родственниках умерших

На протяжении месяца самарцы жалуются общественникам на новый вид мошенничества: после смерти человека к его родственникам приходит незнакомец, который представляется другом умершего, сопереживает его родственникам какое-то время, а потом упоминает о небольшом долге.

Последние новости

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Читаемое сегодня

Губерния

Олег Кононенко: «Во всем мире должны знать, откуда пошел российский космос»

В 2016 году у нашего земляка - Героя России, летчика-космонавта Олега Кононенко, произошло много «земных» событий. Он успешно прошел реабилитацию после своей третьей космической командировки и готов к новому полету на МКС. Весной этого года Кононенко стал послом ЧМ-2018 года от Самарской области и был награжден знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». В ноябре его назначили командиром отряда космонавтов. И буквально на днях Олегу Дмитриевичу было присвоено звание офицера ордена Оранских-Нассау Королевства Нидерландов.

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О чем писала наша газета

26 декабря - 9 января

...Успехами советской науки и техники восхищен весь мир. Советский автомат доставил на Землю лунную породу. Повысился жизненный уровень народа. Какой разительный контраст составляют эти данные с сообщениями из буржуазного «рая свободы и демократии». Миллионы безработных, агрессивная возня на Ближнем Востоке, издевательства над Анджелой Дэвис — вот чем провожает минувший год «свободный мир».