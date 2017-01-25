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пятница

27 января 2017

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Тема дня

Высокая оценка Родины

Высокая оценка Родины

В Екатерининском зале Кремля Президент Российской Федерации В.В. Путин вручил государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий 33 россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

Главная стройка региона: 500 дней до ЧМ-2018

Главная стройка региона: 500 дней до ЧМ-2018

28 января, в Сочи торжественно установят часы, которые начнут обратный отсчет дней, оставшихся до начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. «ВК» узнала, как продвигается строительство стадиона «Самара Арена».

Большая семья - надежная защита

Большая семья - надежная защита

Накануне Нового года губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин вручил 38 государственных и областных наград нашим землякам – заслуженным профессионалам и просто достойным людям, работающим на благо Самарской губернии. Среди них - многодетные родители А.П. Исмаилов и Т.О. Ушанкова из Жигулевска. Из рук главы региона они получили медаль ордена «Родительская слава».

Фестиваль «Зима детям» приглашает гостей

Фестиваль «Зима детям» приглашает гостей

Цель мероприятия – помочь детям-инвалидам и ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Власть и политика

Не поощрять, а помогать

В Самарской области ведется работа по повышению эффективности оказания социальной помощи. Главными принципами станут нуждаемость и адресность. Новая система вводится для того, чтобы помощь получали люди, которым она действительно требуется. Такой метод позволит сделать меры поддержки более результативными, а траты бюджета обоснованными.

К успеху в жизни - через великие стройки

25 января, в День российского студенчества, Н.И. Меркушкин встретился с представителями движения студотрядов Самарской области. Глава региона и студенты обсудили перспективы совместной работы и задачи на ближайшее будущее. Лучшим представителям движения вручили благодарности губернатора.

Первые в списке

25 января губернатор Н.И. Меркушкин обсудил с сенатором Д.И. Азаровым взаимодействие регионального правительства и членов Совета Федерации от Самарской области с федеральными органами власти и совместную работу по защите интересов региона в верхней палате парламента страны.

Экономика и бизнес

Будут здоровые семена - будет здоровый урожай

В своем Послании губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин отметил, что регион занимает далеко не последние позиции в стране по урожаю картофеля и овощей. А чтобы выйти в лидеры, необходимо более эффективно развивать семеноводство.

Общество

Компенсация - после оплаты

31 января на пленарном заседании Самарской губернской думы планируется пересмотреть подходы для назначения мер социальной поддержки граждан. Предлагается введение критериев нуждаемости и адресности. А накануне в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева обсудили порядок социальных выплат на оплату ЖКХ.

Два проекта ГТРК "Самара" одержали победу на региональном этапе премии "Серебряный Лучник"

26 января в большой студии ГТРК "Самара" состоялась церемония награждения победителей регионального этапа национальной премии в сфере развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара. В 2016 году на соискание премии было выставлено 43 проекта, а число их авторов достигло 520.

Год экологии в России: Пора прекратить испытывать на прочность родную природу!

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А.И Ларионов подвел итоги работы ведомства в 2016 году и рассказал, какие задачи поставлены на 2017-й, объявленный в России Годом экологии.

Фоторепортажи

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Мы. Страна. Мир.

Надежда на мир

Страны-гаранты - Россия, Иран и Турция - договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Эти страны также подтвердили целостность и суверенитет САР. По мнению политологов, переговоры в Астане дают шанс на прогресс в разрешении сирийского кризиса.

Как поддержать авиапром

Самые выгодные маршруты надо предоставлять авиакомпаниям, покупающим самолеты российского производства. Об этом шла речь на встрече Президента В.В. Путина с вице-премьером Д.О. Рогозиным. Президент назвал идею с маршрутами хорошим бонусом.

Культура

Важнейшее из искусств

Молодогвардейская, 66. Сейчас уже ничто не напоминает нам, что когда-то здесь располагалась Куйбышевская студия кинохроники. Именно с этого адреса во все уголки нашей страны, а также за рубеж, начиная с 1941 года расходились для показа репортажи кинооператоров со всех фронтов Великой Отечественной войны.

Субъективный взгляд на «закрытое место»

3 февраля в самарской галерее «Виктория» откроется выставка шведского фотографа Андерса Петерсена «Кафе Lehmitz». Это уникальная серия фотографий, подобранных для выставки вместе с автором. Некоторые снимки из серии выставляются впервые.

Монологи Райкина

27 января актер и режиссер Константин Райкин представит в Тольяттинской филармонии свой новый мономпектакль-концерт «Над балаганом небо». Со сцены будут звучать стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.

Спорт

Зимняя сессия для Софьи и Егора

В воскресенье, 29 января, в казахстанском городе Алматы стартует всемирная зимняя Универсиада-2017. В состав сборной России по фигурному катанию вошли уроженцы Тольятти – танцоры Софья Евдокимова — Егор Базин и одиночник Андрей Лазукин, дающий зачет Санкт-Петербургу и Самарской области

Праздник отметили заплывами

25 января в «Дельфине», расположенном на территории северной площадки Самарского университета (СУ), состоялся «Кубок совета ректоров» по плаванию. В турнире приняли участие сборные семи вузов области, а хозяева дорожек выставили две команды.

Видеосюжеты

Победа №100 и лидерство в чемпионате

Победа №100 и лидерство в чемпионате

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«Кошелев-проект» меняет концепцию

«Кошелев-проект» меняет концепцию

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Рынки

Изменились требования к регистрации яхт и катеров

C нового года ужесточились требования к порядку государственной регистрации маломерных судов, сообщает пресс-служба МЧС России. Также с 1 января 2017 года изменились правила освидетельствования маломерных судов, снятия их с учета, и форма бланка судового билета. Выдача билетов старого образца прекращена.

Сомнительные корректировки

Ежегодно самарцы и жители других городов области получают так называемые «корректировки» - уточненные счета за услуги по отоплению жилплощади. Порой суммы, которые нам приходится выплачивать сверх ожидаемого, исчисляются четырехзначными цифрами.

«Автогражданка» уходит в сеть

Автомобилисты наверняка уже в курсе, что с января 2017 года ужесточились требования к работе сайтов страховых фирм при покупке е-ОСАГО. Теперь страховщики обязаны оформлять полис онлайн в течение 30 минут, а за сбои в работе сайта их начнут штрафовать.

Управдом — друг человека!

Все больше жителей самарских многоквартирных домов организуются в товарищества собственников недвижимости, чтобы самостоятельно управлять своим имуществом. Но каждый раз возникает вопрос: как найти председателя ТСН, который бы владел экономическими и юридическими знаниями?

Тепло, светло и ненакладно

Многие самарцы недовольны тем, как их коммунальными платежами распоряжаются управляющие компании, и всерьез задумаются над тем, как начать платить поставщикам энергорессурсов напрямую. Чтобы реализовать эту идею, законодательством предусмотрено два варианта развития событий.

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27 января
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Губерния

День студента по-самарски

День студента начали праздновать примерно в 70-х годах ХIХ века, в основном в университетских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Киеве. Студенты и выпускники заказывали столики в городских ресторанах и бурно гуляли до утра. В Самаре было потише - праздник отмечали в основном люди солидные: присяжные и частные поверенные, высокопоставленные служащие крупных банков и примкнувшие к ним действующие студенты из богатых семей, находящиеся в городе на каникулах.

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