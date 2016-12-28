«В Самарской области появился настоящий губернатор»
В четверг, 29 декабря, губернатор Н.И. Меркушкин в торжественной обстановке вручил самым достойным жителям Самарской области государственные и региональные награды.
пятница
30 декабря 2016
В четверг, 29 декабря, губернатор Н.И. Меркушкин в торжественной обстановке вручил самым достойным жителям Самарской области государственные и региональные награды.
На этой неделе в специальном выпуске программы «На связи с губернатором» глава региона Н.И. Меркушкин в беседе с журналистами телеканалов ГТРК «Самара», «Губерния», «Терра», «Скат», «Самара-ГИС», КТВ «Луч», «ВАЗ ТВ» подвел итоги уходящего года и рассказал о планах на 2017 год
В среду, 28 декабря, глава Самары О.Б. Фурсов вручил ключи от новых квартир шестерым сиротам.
Депутаты Тольяттинской городской думы подготовили обращение первому вице-губернатору - председателю правительства Самарской области А.П. Нефедову с предложением создать комфортный режим работы для резидентов территории опережающего социально-экономического развития.
На оперативном совещании в администрации Самары первый заместитель главы города В.А. Василенко доложил об уборке снега в городе.
В реготделении партии «Единая Россия» состоялось заседание Государственно-патриотического клуба.
28 декабря председатель комитета по обороне Госдумы РФ В.А. Шаманов в ходе рабочей поездки по региону побывал на АО «Тяжмаш». Значительную часть портфеля заказов предприятия составляет продукция спецназначения, выпускаемая в рамках гособоронзаказа.
По данным отделения Волго-Вятского ГУ Центробанка РФ по Самарской области, за 9 месяцев 2016 года кредитные учреждения губернии показали положительную рентабельность
27 декабря на заседании Самарской губдумы в двух чтениях приняты поправки в ст. 4 регионального закона «О налоге на имущество организаций» и ст. 2 закона «О пониженных ставках налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Самарской области».
Премию Правительства РФ в области качества по итогам 2016 года получат одиннадцать предприятий. Самая престижная государственная награда в сфере качества присуждается по итогам специального масштабного отбора номинантов, который проводится на протяжении всего года.
Недавно свой 20-летний юбилей отметило ООО «ФРОСТ» - известный тольяттинский производитель автомобильных кондиционеров.
23 декабря на заседании общественной комиссии по транспорту при профильном комитете Самарской губдумы рассмотрены вопросы развития инфраструктуры Крутых Ключей и восстановления муниципальных маршрутов.
В этом году областной Минлесхоз заготовил 5,5 тыс. новогодних сосен и елей. Заготовкой занималось подведомственное министерству учреждение ГБУ СО «Самаралес».
Жители села Большая Черниговка написали главе региона Н.И. Меркушкину благодарственное письмо. В нем они с гордостью сообщили, что за последнее время в их селе появилось сразу три социально значимых объекта - стадион, новая поликлиника и бассейн. Теперь поправлять свое здоровье сюда приезжают из всех соседних сел и даже близлежащих районов.
Высокопреосвященнейшего СЕРГИЯ, митрополита Самарского и Сызранского архипастырям, боголюбивым пастырям, монашествующим и мирянам Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви
На протяжении семи лет в конце декабря в семейном спортивном комплексе «Виктория-2», что в Самаре на ул. Зои Космодемьянской, 17а, проводят несколько новогодних праздников, куда приглашают школьников, родителей и пенсионеров. Последняя «елка» всегда особенная: ее гостями становятся талантливые дети, многодетные и малообеспеченные семьи.
В 1916 году в Самарской губернии, несмотря на продолжавшеюся третий год мировую войну, праздновали Новый год и Рождество. Правда, большие торжества не одобрялись. Рождественскую елку кое-кто из представителей Императорского дома даже называл «вражьей затеей». Отдыхали тогда только два дня - 25 декабря и 1 января.
Более сотни кадетов и их очаровательных спутниц кружились в танце. Полонез, падеграс, полька, фокстрот и вальс – так в Самаре прошел областной кадетский бал. За четыре года он стал доброй предновогодней традицией. В этот раз ежегодный светский раут проходил в просторном зале УСЦ «Грация».
В результате поисков, в которых принимали участие 45 судов и более 3 тыс. человек, в понедельник обнаружен и поднят сильно поврежденный фюзеляж Ту-154. Водолазы подняли на поверхность также один из бортовых самописцев.
Политологи считают, что самыми значимыми в большой ежегодной пресс-конференции Президента России В.В. Путина стали социально-экономические вопросы. По мнению экспертов, глава государства не только не боялся отвечать на острые вопросы, но и сам провоцировал их.
Рано утром 25 декабря в Черное море в полутора километрах от берега Сочи упал летевший в Сирию самолет Минобороны Ту-154, на борту которого были 92 человека. Это экипаж, военнослужащие, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.
Президент России В.В. Путин со своим казахским коллегой Н.А. Назарбаевым в воскресенье посетили робототехнический завод «Диаконт» и фармпредприятие «Биокад», в лабораториях которого уже сейчас пытаются создать «таблетку молодости».
Министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили в Москве перспективы сотрудничества после прекращения боев в Алеппо. Москва, Тегеран и Анкара перехватывают инициативу в урегулировании ключевого конфликта на Ближнем Востоке.
Рубль стал одной из популярных валют среди иностранных инвесторов, которые активно скупают рублевые облигации из-за укрепления отечественной валюты. Об экономической ситуации в стране журналистам в пятницу рассказал министр финансов России А.Г. Силуанов.
В галерее «Виктория» показали театральный перформанс LOVE NSK, в котором участвовали подростки из Новокуйбышевска. Создатели обещают, что это только первая часть проекта, но из нее пока непросто понять, как будет выглядеть спектакль.
На днях увидела свет энциклопедия Владимира Плотникова «Самарские тайны российского кино». Ее первая презентация прошла в городской публичной библиотеке 28 декабря при участии многих героев книги, их друзей и коллег.
На форуме ребята в составе творческой группы создадут фильм на профессиональном оборудовании. В числе участников проекта - фестиваль «Волга-Юнпресс» в Тольятти.
В Самарской филармонии 13 января пройдет концерт «И снова Старый Новый год…», в котором примут участие санкт-петербургский актер музыкального театра Иван Ожогин и дирижер Санкт-Петербургского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Медведев.
Для тех, кто и в Новый год хочет интеллектуального досуга, «ВК» составила краткий обзор детских и семейных мероприятий, которые предлагают самарские музеи, театры и концертные залы с 1 по 8 января.
В театрах, кинозалах, музеях, на выставках, улицах и площадях
Спортивная жизнь подчиняется особому режиму и регламенту, поэтому новогодние каникулы - это не повод спортсменам и болельщикам отдыхать. Первая декада января будет в губернии насыщенной различными спортивными событиями.
Накануне Нового года переодетые в костюмы Дедов Морозов сотрудники «КС» сыграли с «Крыльями мечты», за которых играли футболисты с ограничениями по здоровью.
О «золотых» гандболистках и популярности ГТО, премиях паралимпийцам и разгроме футбольного «Спартака» - итоги года для «ВК» подвел министр спорта Самарской области Д.А. Шляхтин
На клубной базе «Крыльев Советов» побывал отец воспитанника самарского хоккея, чемпиона мира, вратаря клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Семена Варламова А.И. Варламов.
Самарским волейболисткам не удалось набрать очков в последних домашних матчах 2016 года. На площадке СГЭУ в четвертом туре чемпионата России среди клубов высшей лиги «Б» «Искра» уступила волгодонскому «Импульсу».
Заключительный матч уходящего года тольяттинские хоккеисты провели на «Лада-Арене». Автозаводцы взяли верх над уфимским «Салаватом Юлаевым» - 6:4. За 15 туров до окончания регулярного чемпионата отставание волжан от зоны плей-офф составляет девять очков.
Всего один день остался до начала долгожданных зимних праздников. Да и просто долгих - все-таки за неделю с лишним «ничегонеделания» перед большинством самарцев зачастую встает вопрос - чем же себя развлечь, когда все салаты съедены, а «Ирония судьбы» надоела больше заливной рыбы? Как выяснила «ВК», на самом деле вариантов развлечений - масса, главное - заставить себя выбраться из дома.
В Самарской области уже вовсю начали продавать елки. Однако далеко не все торговцы хвойных деревьев имеют на это разрешение. Мы решили выяснить, на каких основаниях можно организовать елочный базар.
В декабре 2016 года Самару вновь посетила директор по маркетингу горнолыжного курорта Роза Хутор О.П. Филиппенкова, которая рассказала о новых возможностях зимнего отдыха в Сочи.
22 декабря в здании Торгово-промышленной палаты Самарской области состоялся круглый стол, на котором чиновники и предприниматели обсудили проблемы государственного надзора и мониторинга со стороны общественных организаций.
За неделю до праздника корреспондент «ВК» сравнил цены на самарских прилавках и узнал, как выгоднее купить продукты для праздничного застолья
На протяжении месяца самарцы жалуются общественникам на новый вид мошенничества: после смерти человека к его родственникам приходит незнакомец, который представляется другом умершего, сопереживает его родственникам какое-то время, а потом упоминает о небольшом долге.
19 декабря 2016 года Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин обратился с Посланием к депутатам Самарской губернской думы и всем жителям региона
В 2016 году у нашего земляка - Героя России, летчика-космонавта Олега Кононенко, произошло много «земных» событий. Он успешно прошел реабилитацию после своей третьей космической командировки и готов к новому полету на МКС. Весной этого года Кононенко стал послом ЧМ-2018 года от Самарской области и был награжден знаком отличия «За заслуги перед Самарской областью». В ноябре его назначили командиром отряда космонавтов. И буквально на днях Олегу Дмитриевичу было присвоено звание офицера ордена Оранских-Нассау Королевства Нидерландов.
...Успехами советской науки и техники восхищен весь мир. Советский автомат доставил на Землю лунную породу. Повысился жизненный уровень народа. Какой разительный контраст составляют эти данные с сообщениями из буржуазного «рая свободы и демократии». Миллионы безработных, агрессивная возня на Ближнем Востоке, издевательства над Анджелой Дэвис — вот чем провожает минувший год «свободный мир».