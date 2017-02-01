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среда

01 февраля 2017

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Тема дня

Улицы в снежном плену

Улицы в снежном плену

В январе прокуратура зафиксировала в Самаре более тысячи нарушений и обещает наказать коммунальщиков, которые должным образом не выполнили свои обязанности по очистке дорог и тротуаров от снега. На днях, в рейд отправились сотрудники городской госавтоинспекции и представители МП «Благоустройство».

Новый самарец - король лыжни

Новый самарец - король лыжни

На проходящей в казахстанском городе Алма-Ата XXVIII зимней Всемирной универсиаде представитель Самарской области, лыжник Валерий Гонтарь, уже дважды поднимался на пьедестал почета.

Школьников учат, как не утонуть в интернете

Школьников учат, как не утонуть в интернете

За это время маленькие читатели библиотеки встретятся в режиме онлайн со школьниками сельских районов и малых городов губернии. Вчера пятиклассники школы №29 пообщались на видеоконференции со своими сверстниками из Красноярского района.

Погружение в другой мир

Погружение в другой мир

Открытие экспозиции прошло в последний день января в галерее «Новое пространство». На выставке можно увидеть работы 22 фотохудожников - 11 мужчин и 11 женщин

Власть и политика

Решать проблемы будем сообща

Власти региона разработали проект программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований», рассчитанной на 2017-2025 годы. Основная цель документа - выявить проблемы, которые волнуют жителей сел и городов, и оказать помощь в их решении.

И для себя, и для Европы

Во вторник, 31 января, губернатор Н.И. Меркушкин принял участие в церемонии открытия нового производственного корпуса сельхозмашиностроительного предприятия АО «Евротехника». В перспективе значительная доля продукции компании будет поставляться на экспорт.

Принятые поправки позволят оказывать адресную помощь

Во вторник, 31 января, губернская дума внесла изменения в областной бюджет текущего года. Самарская область получила 5,4 млрд рублей из федерального бюджета. В результате доходная часть казны увеличилась на 6,6 млрд, расходная - на 10,4 млрд рублей. Эти и другие изменения прокомментировал для СМИ губернатор Н.И. Меркушкин.

Экономика и бизнес

Субсидии достанутся достойным

Федеральные и областные субсидии, выделяемые на развитие жилищного строительства, будут в первую очередь перераспределяться в пользу городов и районов Самарской области, которые выполняют и перевыполняют плановые задания по вводу жилья. Такую задачу поставил первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области А.П.Нефедов на совещании с главами городских округов и муниципальных районов Самарской области 1 февраля.

Нарушили запрет

За месяц региональное Управление Роспотребнадзора сняло с прилавков торговых точек Самарской области 1298,7 литра непищевой спиртосодержащей продукции. Такие данные представители ведомства озвучили на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы в конце января.

Конкурировать - добросовестно

Самарское УФАС в 2016 году рассмотрело 658 административных дел (в 2015 году - 795 дел). Антимонопольный орган вынес 419 постановлений (в 2015 году - 318) о назначении наказания в виде штрафа. Об этом рассказал 31 января руководитель Управления ФАС по Самарской области, государственный советник РФ 2 класса Л.Л. Пак.

Химики сохранят лидерство

В Послании 2016 года губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин важное место отвел перспективам химической отрасли. В 2016 году объем инвестиций в развитие химпроизводств превысил 23,4 млрд рублей. Инвестпроекты, которые реализуют ведущие химические предприятия региона, позволят им повысить конкурентоспособность и обеспечат создание высокотехнологичных рабочих мест.

Общество

Фоторепортажи

В Самаре прошел второй фестиваль «РобоФест-Приволжье 2017»

В Самаре прошел второй фестиваль «РобоФест-Приволжье 2017»

В Самаре выступила японская скрипачка Маюко Камио

В Самаре выступила японская скрипачка Маюко Камио

Мы. Страна. Мир.

Портфель для крестьянина

На рабочей встрече Президента В.В. Путина с председателем правления Россельхозбанка Д.Н. Патрушевым речь шла о кредитовании и страховании в сельском хозяйстве. По темпам роста кредитования реального сектора экономики РСХБ лидирует в банковском секторе.

Кровь на снегу

С воскресенья, 29 января, военные действия в Донбассе резко обострились. Вновь вспыхнули бои вокруг Авдеевской промышленной зоны. Бои идут с применением артиллерии и ракетных систем залпового огня, есть потери с обеих сторон. Снаряды залетают в жилые кварталы Макеевки, Донецка и Авдеевки.

Терроризм дошел до Канады

Вечерняя молитва в мечети канадского города Квебек в минувшее воскресенье закончилась трагедией: двое вооруженных людей в масках открыли стрельбу по мирным прихожанам, когда в помещении находились от 40 до 100 человек.. Власти Канады объявили атаку терактом.

Наказание без преступления

Международный паралимпийский комитет (МПК) официально запретил Паралимпийскому комитету России (ПКР) заявлять паратлетов на отборочные турниры к Паралимпиаде-2018. Косвенно это подтверждает, что готовится окончательный запрет для россиян на выступление в корейском Пхенчхане.

Февраль: что новенького?

С 1 февраля будут увеличены не только все виды пенсий, но и пособия. 28 февраля станет последним днем, когда можно будет оформить приватизацию жилья бесплатно. Выдачей паспортов займутся все МФЦ. А еще есть надежда, что в феврале возобновится авиасообщение с Египтом.

Культура

Чехов Туминаса и анекдот Достоевского

В феврале в кинотеатре «Художественный» в рамках федерального проекта «Театральная Россия» покажут в прямой трансляции два спектакля: «Дядюшкин сон» Московского театра имени Вл. Маяковского (8 февраля) и «Дядя Ваня» Театра имени Евгения Вахтангова (22февраля).

Итальянский связной

Третья часть программы персональных выставок современных художников Средней Волги «Волга. Ноль» откроется 2 февраля проектом тольяттинского абстракциониста Михаила Лезина «Элементарные частицы». Вернисаж пройдет в 19.00 в Музее им. Алабина, в фойе кинозала на 1 этаже.

Спорт

Наши попали в звезды

Сразу два представителя мужской баскетбольной самарской команды «Энергия-СамГТУ» - 18-летний защитник Александр Кузнецов и главный тренер А.П. Селяев приняли участие в «Матче звезд» Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), который прошел в Орле.

Видеосюжеты

Победа №100 и лидерство в чемпионате

Победа №100 и лидерство в чемпионате

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«Кошелев-проект» меняет концепцию

«Кошелев-проект» меняет концепцию

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Рынки

Сам себе турагент

Сегодня существует множество онлайн-сервисов, созданных в помощь туристам. Среди них немало тех, что адресованы любителям путешествовать по собственному плану. В апреле этого года будет запущена обновленная версия самарского портала, который призван помочь туристам самим планировать свой маршрут и при этом неплохо экономить.

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Губерния

День студента по-самарски

День студента начали праздновать примерно в 70-х годах ХIХ века, в основном в университетских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Киеве. Студенты и выпускники заказывали столики в городских ресторанах и бурно гуляли до утра. В Самаре было потише - праздник отмечали в основном люди солидные: присяжные и частные поверенные, высокопоставленные служащие крупных банков и примкнувшие к ним действующие студенты из богатых семей, находящиеся в городе на каникулах.

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