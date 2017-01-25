«Ладье» обновят паруса
На четвертой очереди набережной восстановят стелу «Ладья», появятся фонтан с подсветкой, спортивная и детская площадки, обновят амфитеатр и пешеходные зоны. Детали проекта обсудили на днях на совещании в администрации города.
пятница
27 января 2017
На четвертой очереди набережной восстановят стелу «Ладья», появятся фонтан с подсветкой, спортивная и детская площадки, обновят амфитеатр и пешеходные зоны. Детали проекта обсудили на днях на совещании в администрации города.
В Самарской области ведется работа по повышению эффективности оказания социальной помощи. Главными принципами станут нуждаемость и адресность. Новая система вводится для того, чтобы помощь получали люди, которым она действительно требуется. Такой метод позволит сделать меры поддержки более результативными, а траты бюджета обоснованными.
25 января, в День российского студенчества, Н.И. Меркушкин встретился с представителями движения студотрядов Самарской области. Глава региона и студенты обсудили перспективы совместной работы и задачи на ближайшее будущее. Лучшим представителям движения вручили благодарности губернатора.
25 января губернатор Н.И. Меркушкин обсудил с сенатором Д.И. Азаровым взаимодействие регионального правительства и членов Совета Федерации от Самарской области с федеральными органами власти и совместную работу по защите интересов региона в верхней палате парламента страны.
25 января губернатор Н.И. Меркушкин провел рабочую встречу с председателем правления управляющей компании холдинга «Волгопромгаз», заместителем председателя правления госкорпорации «Роснано» В.Е. Аветисяном.
24 января первый заместитель председателя Самарской губернской думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Е.И. Кузьмичева провела прием граждан. Встреча с жителями области прошла в приемной председателя партии Д.А. Медведева.
В правительстве Самарской области состоялось подписание соглашения с первым резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Тольятти».
Один из ведущих самарских экспертов в экономической сфере о том, какие инструменты позволят губернии нарастить экономический потенциал, и что может активизировать сбор налогов в областную казну.
В своем Послании губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин отметил, что регион занимает далеко не последние позиции в стране по урожаю картофеля и овощей. А чтобы выйти в лидеры, необходимо более эффективно развивать семеноводство.
Управляющая компания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти» опубликовала итоговый отчет по результатам развития площадки в 2016 году.
23 января 2017 года ООО «ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОФЖИ» завершило размещение облигаций выпуска с государственным регистрационным номером 4-01-36514-R от 11.08.2016 года в связи с их 100% реализацией. Об этом сообщает региональный Минстрой.
На стадионе «Самара Арена», где в 2018 году пройдут игры чемпионата мира по футболу, ведутся активные работы по устройству витражей и остеклению всех четырех секторов.
Из перинатального центра областной больницы им. В.Д. Середавина выписали Наталью с сыновьями Степаном и Матвеем. Они стали 2500-м и 2501-м детьми, рожденными после процедуры ЭКО в областном центре репродуктивной медицины «Династия».
31 января на пленарном заседании Самарской губернской думы планируется пересмотреть подходы для назначения мер социальной поддержки граждан. Предлагается введение критериев нуждаемости и адресности. А накануне в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева обсудили порядок социальных выплат на оплату ЖКХ.
26 января в большой студии ГТРК "Самара" состоялась церемония награждения победителей регионального этапа национальной премии в сфере развития общественных связей "Серебряный Лучник" - Самара. В 2016 году на соискание премии было выставлено 43 проекта, а число их авторов достигло 520.
В Самарском областном суде присяжные признали виновными четверых обвиняемых в убийстве полковника Гошта и его семьи.
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области А.И Ларионов подвел итоги работы ведомства в 2016 году и рассказал, какие задачи поставлены на 2017-й, объявленный в России Годом экологии.
Корреспондент «ВК» побывала на празднике в Самарском государственном медицинском университете. Будущие врачи пели зажигательные песни, а выпускники вспоминали свои студенческие годы.
В.В. Путин провел в Кремле рабочую встречу с министром сельского хозяйства А.Н. Ткачевым. Президент призвал минимизировать бюрократию при реализации аграрных проектов.
Глава МИД РФ выступил в Госдуме с отчетом о работе своего ведомств. Отвечая на вопросы депутатов, С.В. Лавров отметил, что вмешательство в дела других государств — тупиковый путь в международной политике, и для Москвы он неприемлем.
Страны-гаранты - Россия, Иран и Турция - договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. Эти страны также подтвердили целостность и суверенитет САР. По мнению политологов, переговоры в Астане дают шанс на прогресс в разрешении сирийского кризиса.
До конца января «Барселона» предложит новый контракт аргентинскому форварду Лионелю Месси.
Самые выгодные маршруты надо предоставлять авиакомпаниям, покупающим самолеты российского производства. Об этом шла речь на встрече Президента В.В. Путина с вице-премьером Д.О. Рогозиным. Президент назвал идею с маршрутами хорошим бонусом.
В столице Казахстана Астане, в отеле Rixos President Astana в понедельник, 23 января, в закрытом режиме начались переговоры по сирийскому урегулированию, инициированные Россией, Турцией и Ираном.
Молодогвардейская, 66. Сейчас уже ничто не напоминает нам, что когда-то здесь располагалась Куйбышевская студия кинохроники. Именно с этого адреса во все уголки нашей страны, а также за рубеж, начиная с 1941 года расходились для показа репортажи кинооператоров со всех фронтов Великой Отечественной войны.
«Праздник, который всегда с тобой». Так называется выставка, открывшаяся 25 января. Коллекция представленных картин четы самарских художников полностью соответствует этому выражению Эрнеста Хемингуэя, давшему название его книге о Париже.
3 февраля в самарской галерее «Виктория» откроется выставка шведского фотографа Андерса Петерсена «Кафе Lehmitz». Это уникальная серия фотографий, подобранных для выставки вместе с автором. Некоторые снимки из серии выставляются впервые.
27 января актер и режиссер Константин Райкин представит в Тольяттинской филармонии свой новый мономпектакль-концерт «Над балаганом небо». Со сцены будут звучать стихи Давида Самойлова, Николая Заболоцкого, Николая Рубцова, Осипа Мандельштама, Лопе де Вега, Александра Пушкина.
В воскресенье, 29 января, в казахстанском городе Алматы стартует всемирная зимняя Универсиада-2017. В состав сборной России по фигурному катанию вошли уроженцы Тольятти – танцоры Софья Евдокимова — Егор Базин и одиночник Андрей Лазукин, дающий зачет Санкт-Петербургу и Самарской области
В среду в ФОК «Надежда» завершился третий этап футбольного фестиваля «Юные таланты». В финале встретились хозяева и «Крылья Советов», чьи игроки на год младше.
Основной и молодежный составы «Крыльев Советов» готовятся к возобновлению футбольного сезона. Дублеры тренируются в Самаре, а «основа» в среду отправилась в турецкий город Белек.
25 января в «Дельфине», расположенном на территории северной площадки Самарского университета (СУ), состоялся «Кубок совета ректоров» по плаванию. В турнире приняли участие сборные семи вузов области, а хозяева дорожек выставили две команды.
На территории самарской школы-интерната №117 состоялся открытый турнир по мини-гольфу, в котором приняли участие учащиеся обычных общеобразовательных школ области и коррекционных учебных заведений региона.
C нового года ужесточились требования к порядку государственной регистрации маломерных судов, сообщает пресс-служба МЧС России. Также с 1 января 2017 года изменились правила освидетельствования маломерных судов, снятия их с учета, и форма бланка судового билета. Выдача билетов старого образца прекращена.
Ежегодно самарцы и жители других городов области получают так называемые «корректировки» - уточненные счета за услуги по отоплению жилплощади. Порой суммы, которые нам приходится выплачивать сверх ожидаемого, исчисляются четырехзначными цифрами.
За прошедший год в России по данным аналитического агентства «Автостат» было продано 1,43 млн новых автомобилей.
Автомобилисты наверняка уже в курсе, что с января 2017 года ужесточились требования к работе сайтов страховых фирм при покупке е-ОСАГО. Теперь страховщики обязаны оформлять полис онлайн в течение 30 минут, а за сбои в работе сайта их начнут штрафовать.
Все больше жителей самарских многоквартирных домов организуются в товарищества собственников недвижимости, чтобы самостоятельно управлять своим имуществом. Но каждый раз возникает вопрос: как найти председателя ТСН, который бы владел экономическими и юридическими знаниями?
Многие самарцы недовольны тем, как их коммунальными платежами распоряжаются управляющие компании, и всерьез задумаются над тем, как начать платить поставщикам энергорессурсов напрямую. Чтобы реализовать эту идею, законодательством предусмотрено два варианта развития событий.
25 января определились обладатели суперпризов от «Волжской коммуны» в рамках конкурса «Внимательный читатель»
Присылайте любые снимки, которые покажутся вам интересными или красивыми, смешными или трогательными, редкими или необычными.
День студента начали праздновать примерно в 70-х годах ХIХ века, в основном в университетских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Киеве. Студенты и выпускники заказывали столики в городских ресторанах и бурно гуляли до утра. В Самаре было потише - праздник отмечали в основном люди солидные: присяжные и частные поверенные, высокопоставленные служащие крупных банков и примкнувшие к ним действующие студенты из богатых семей, находящиеся в городе на каникулах.